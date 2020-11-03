المدينة وحائل تتصدران.. الصحة تكشف آخر أرقام التعافي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة، وتوزعت الحالات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة، وتصدرتها المدينة المنورة بتسجيل 63 ألف حالة، وتلتها حائل بتسجيل 58 حالة.

وسجلت المبرز 45 حالة، وينبع 34، ونجران 33، وبريدة وخميس مشيط 29 حالة بكل منهما، والهفوف 25، وعنيزة 20، وجدة 19، وسجلت مكة المكرمة وبقعاء 9 حالات بكل منهما، وسجلت 6 حالات في كل من الأسياح والطائف، وسجلت أبها والمذنب 5 حالات لكل منهما.

كما سجلت 4 حالات تعاف في كل من محايل، والعقيق، وبللسمر، وسجلت الشملى ويدمة ومهد الذهب والعيص والموية 3 حالات لكل منها، وسجلت حالتان فقط في كل من بدر الجنوب وتبوك وسكاكا وعرعر وجازان والدمام والرياض والمخواة وعيون الجواء والبدائع رياض الخبرء، والحناكية وبني حسن والجفر.

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وسجلت الريث ورجال ألمع وترج، وصامطة وتربة ورفحاء وحفر الباطن والخفجي والحجرة والمظيلف والحائظ والقريات والغزالة وقصيباء والعيون وضرما وخيبر، حالة واحدة في كل منها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348510 حالات، وتم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة، فيما تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5456 حالة.

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