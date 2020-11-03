السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على 3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في القنفذة



مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

// انتهى //

19:53ت م

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