السعودية اليوم / الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يتابع العلاج بألمانيا ضد فيروس كورونا



الجزائر 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

اعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم ان الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس

وأوضح البيان ان الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وان حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويتواجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الاربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.

وكانت الرئاسة قد اعلنت السبت قبل الماضي ادخال الرئيس تبون المستشفى بعد اصابة عدد من مستشاريه بفيروس كورونا.

// انتهى //

19:51ت م

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الجزائر 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واساعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم ان الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضح البيان ان الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وان حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.ويتواجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الاربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.وكانت الرئاسة قد اعلنت السبت قبل الماضي ادخال الرئيس تبون المستشفى بعد اصابة عدد من مستشاريه بفيروس كورونا.// انتهى //19:51ت م0182

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