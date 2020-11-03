السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الإسكان بنجران يتفقد مشروعات الوزارة بشرورة



نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

تفقد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مائع محمد الصقور، أمس مشاريع الوزارة في محافظة شرورة ،بهدف الوقوف على سير العمل ونسبة الإنجاز بها.

وشملت الجولة التفقدية الإطلاع على سير العمل في مشروع "درة شرورة " الذي يوفر 3665 قطعة أرض سكنية، ومشروع "إسكان النزهة" الذي يوفر 215 وحدة سكنية جاهزة.

كما التقى المهندس الصقور ، برئيس بلدية شرورة محمد بن شدید عايض،وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة ،وعدداً من المواطنين لاستعراض مشاريع الوزارة في المحافظة والمراكز التابعة لها، والخدمات والبرامج المقدمة للمواطنين، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الإسكان .

// انتهى //

19:39ت م

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