

عرعر 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية حملة رقابية على 40 منشأة , استهدفت قطاع ونشاط الخضروات والفواكة ، وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية الوقائية .

وضبطت الفرق الميدانية في وزارة التجارة 28 مخالفة من المخالفات منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة .

وتهدف هذه الجولات للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية الوقائية.

// انتهى //

19:27ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجارة الحدود الشمالية تنفذ حملة رقابية على محال الخضروات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.