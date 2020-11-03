السعودية اليوم / الأردن تسجل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



عمّان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1565 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 54 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 967 حالة.

// انتهى //

19:16ت م

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عمّان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86576 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1565 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 54 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 967 حالة.// انتهى //19:16ت م0169

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