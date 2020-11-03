السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا، 772 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 000 .728 ، كما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفاً و 465 حالة وفاة.

// انتهى //

19:13ت م

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كيب تاون 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و54 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 000 .728 ، كما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفاً و 465 حالة وفاة.// انتهى //19:13ت م0167

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