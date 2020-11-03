السعودية اليوم / النيابة العامة توقع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

وقعت النيابة العامة اليوم, اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرفع وعي المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر الثقافة الحقوقية، بحضور وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي, وذلك بمقر النيابة في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعت من الجانبين التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بينهما بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

18:28ت م

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