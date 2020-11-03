شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الري تحصل على الآيزو لنظام إدارة الجودة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك أن المؤسسة تكثف جهودها نحو تطوير وتحسين جميع نظم العمل لتحقيق أعلى مستويات التميز وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م في مجال ضمان الجودة ورفع مستوى جميع الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود التي بُذلت على مدى سنة ونصف من مرحلة الإعداد في تطبيق نظام إدارة الجودة المبني على هذه المواصفة العالمية في التعامل مع المخاطر والفرص ذات العلاقة بسياق المنظمة وأهدافها وكذلك قدرتها على إبراز توافقها مع متطلبات نظام محدد لإدارة الجودة والوفاء باستمرار الخدمات التي تقدمها.
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