فيديو .. خالد الفيصل يوجه رسالة للإنسان السعودي: لله درك ترفع رأس من دعاك

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رسالة للإنسان السعودي خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

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وقال الأمير خالد الفيصل في رسالته “إلى الإنسان السعودي.. دعوتك للقدوة وأنت لها وطلبتك البدء فكنت هناك، لله درك من سعودي ترفع رأس من دعاك”.

يذكر أن أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ترأس في وقت سابق اجتماعاً لمناقشة آليات

الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لـ ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

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