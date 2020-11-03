شكرا لقرائتكم خبر «مضمار شبابي» لنشر المعارف التاريخية عن مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف نشر المعارف التاريخية عن مكة وآثارها الحضارية، ودعم البحوث والدراسات المهتمة بتراث أم القرى، افتتح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب بمكتبه مسابقة «مضمار البحث الشبابي في التاريخ المكي» التي ينظمها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة.

وثمن رئيس الجامعة دور الكرسي وجهوده في الاهتمام بالتاريخ المكي، وإثراء المجالات التراثية والبحثية، ودراساته القيمة وخدماته الجليلة لتاريخ أم القرى وتراثها الحضاري، منوها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المتواصل لتوثيق الدراسات التاريخية والبحثية المختصة بمكة المكرمة، وتطوير الأماكن التراثية والوطنية، وترسيخ آثار المملكة.

وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف أن المسابقة تستهدف جميع طلاب جامعة أم القرى وطالباتها، بمختلف مراحل دراساتهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية، من خلال تنوع المحاور التي تتيح للجميع إثراء المسابقة بإبداعاتهم وابتكاراتهم، والتي بدورها تسهم في تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والبحث العلمي.

وللتسجيل في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال الرابط: ‏https://uqu.edu.sa/pschms/93192.

عن المسابقة: