«مضمار شبابي» لنشر المعارف التاريخية عن مكة

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وثمن رئيس الجامعة دور الكرسي وجهوده في الاهتمام بالتاريخ المكي، وإثراء المجالات التراثية والبحثية، ودراساته القيمة وخدماته الجليلة لتاريخ أم القرى وتراثها الحضاري، منوها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المتواصل لتوثيق الدراسات التاريخية والبحثية المختصة بمكة المكرمة، وتطوير الأماكن التراثية والوطنية، وترسيخ آثار المملكة.وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف أن المسابقة تستهدف جميع طلاب جامعة أم القرى وطالباتها، بمختلف مراحل دراساتهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية، من خلال تنوع المحاور التي تتيح للجميع إثراء المسابقة بإبداعاتهم وابتكاراتهم، والتي بدورها تسهم في تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والبحث العلمي.
وللتسجيل في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال الرابط: https://uqu.edu.sa/pschms/93192.
عن المسابقة:
- تسهم في تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والبحث العلمي
- تستهدف جميع طلاب جامعة أم القرى وطالباتها
- تسمح لمختلف المراحل الجامعية والتخصصات العلمية
- تنوع المحاور التي تتيح للجميع إثراء المسابقة بإبداعاتهم وابتكاراتهم
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