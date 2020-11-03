شكرا لقرائتكم خبر مركز الحوار الوطني يناقش تعزيز قيم التعايش والتسامح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بمقر المركز أمس، خلال استقباله وفدا من هيئة تطوير بوابة الدرعية تتقدمهم مستشار الرئيس التنفيذي الأميرة سارة بنت فهد، ورئيس الإدارة الاستراتيجية طلال كنسارة، وكارين إكسل، بحضور عدد من قيادات المركز سبل التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجال تعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح والحوار الحضاري والثقافي.

كما اطلع الوفد على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، واستمع لعرض موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها المؤشرات الاجتماعية، وبرامج أكاديمية الحوار للتدريب، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، إضافة إلى البرامج واللقاءات الموجهة للشباب، فضلا عن المشاريع التي استحدثها المركز لتتواكب مع المرحلة الحالية.

بعد ذلك زار الوفد المعرض التفاعلي للحوار في المركز، وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الحوار، مما يؤكد الاهتمام ببرامج الحوار واستثمار الأفكار الإيجابية في البناء والتحديث.