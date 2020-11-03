مركز الحوار الوطني يناقش تعزيز قيم التعايش والتسامح

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كما اطلع الوفد على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، واستمع لعرض موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها المؤشرات الاجتماعية، وبرامج أكاديمية الحوار للتدريب، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، إضافة إلى البرامج واللقاءات الموجهة للشباب، فضلا عن المشاريع التي استحدثها المركز لتتواكب مع المرحلة الحالية.بعد ذلك زار الوفد المعرض التفاعلي للحوار في المركز، وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الحوار، مما يؤكد الاهتمام ببرامج الحوار واستثمار الأفكار الإيجابية في البناء والتحديث.
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