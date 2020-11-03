، رئاسة الحرمين تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة ،

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تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي ستنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والفعاليات المصاحبة لقمة العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020م.
وقال مدير إدارة الموهبة برئاسة الحرمين صفوان مليباري: المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديد ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة.
وأضاف: يهدف المؤتمر كذلك إلى ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.
رئاسة الحرمين تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-03
تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي ستنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والفعاليات المصاحبة لقمة العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020م.
وقال مدير إدارة الموهبة برئاسة الحرمين صفوان مليباري: المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديد ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة.
وأضاف: يهدف المؤتمر كذلك إلى ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:02 PM
بمسمى "تخيل المستقبل" خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر
تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي ستنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والفعاليات المصاحبة لقمة العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020م.
وقال مدير إدارة الموهبة برئاسة الحرمين صفوان مليباري: المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديد ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة.
وأضاف: يهدف المؤتمر كذلك إلى ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.
، رئاسة الحرمين تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة ،
المصدر : الخليج 365
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