شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشدد على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد معاليه خلال اجتماعه اليوم بعدد من قيادات الرئاسة العاملين في الميدان أهمية استمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الذين يؤكدون دوماً بذل أقصى الجهود وأرقاها للحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكد معاليه أن النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من عودة العمرة لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم التعاون والتكاتف بين كافة الوكالات والإدارات العاملة في خدمة المعتمرين ميدايناً سواءً في التفويج أو التطهير والتعقيم وغيرهم.
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