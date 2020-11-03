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الحصيني : المنخفض الجوي يتزحزح شمال السعودية ويتوسع
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توسع الحالة الجوية على شمال المملكة بعد تزحزح المنخفض الجوي على المناطق الشمالية.
وقال الحصيني : المنخفض الجوي بتدبير العزيز الحميد يتزحزح نواحي شمال المملكة، مشيرًا إلى أن السحب الرعدية الممطرة ـ متوقع توسعها مساء اليوم على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية والمدينة وشمال حائل وغربها.
وكان الحصيني توقع أمس أن تشهد أجزاء من بعض المناطق في المملكة أمطارًا متفاوتة على مدى 36 ساعة.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والمدينة المنورة.
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