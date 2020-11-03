- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل على برنامج الأمن الصحي.
وقالت الصحة إن التسجيل متاح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٣م وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م.
للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر موقع البرنامج على الإنترنت.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.