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2020-11-03 رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل على برنامج الأمن الصحي. Advertisements وقالت الصحة إن التسجيل متاح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٣م وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م. للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر موقع البرنامج على الإنترنت.

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