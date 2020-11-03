البحري الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة بـ300 مليون ريال

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن توقيعها عقدًا إطاريًا مع رئاسة أمن الدولة لتكون الناقل الرسمي للرئاسة وقطاعاتها بقيمة 300 مليون ريال.

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وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية – تداول – ستكون (البحري) الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وكافة قطاعاتها للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري لمدة 5 سنوات.

الجدير بالذكر بأن الشركة تعمل في مجال النقل البحري منذ أكثر من أربعين عامًا، ولديها خبرة كبيرة في مجال النقل والشحن البحري والجوي والبري، إضافة إلى عملها كوسيط شحن لكافة أنحاء العالم، كما أن الشركة تمتلك أسطولًا من السفن العملاقة المتخصصة في نقل البضائع العامة ومعدات المشاريع.



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