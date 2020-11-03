، تدشين مشاريع تحسينية بقسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام ،

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دشن مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، اليوم، عددًا من المشاريع التحسينية بقسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام.
وقال متحدث صحة محافظة القنفذة، إبراهيم المتحمي، لـ"الخليج 365"، إنه تم تركيب نظام آلي لخدمة المرضى للاستفادة من خدمات قسم الأشعة "نظام إلكتروني ونداء آلي"، واستحدث العمل بنظام الأشعة الإلكتروني (PACS).
وأضاف: الباكس سيستم، نظام أرشفة إلكترونية يتم من خلاله حفظ الصور والتقارير وبإمكان الطبيب من عيادته مشاهدة صور المريض ونتيجة التقرير.
وأوضح أنه تم تفعيل بعض الرخص الخاصة بجهاز الرنين المغناطيسي لتشخيص حالات الأورام والالتهابات.
وتكثيف التدريب المستمر بقسم الأشعة، وإطلاع الممارسين على كل جديد في المجال الإشعاعي، والعمل على برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كما تمت تهيئة بيئة العمل بقسم الأشعة، وتشغيل نظام MINI PACS، وربط مستشفى نمرة ومستشفى المظيلف بالنظام.
وقال "المتحمي" إن نظام الميني باكس، يربط المستشفيات الطرفية "نمرة، المظيلف، ثريبان" بمستشفى القنفذة العام، لضمان جودة الخدمة.
ولفت إلى أنه من خلال هذا النظام يتم إرسال صور المريض إلى قسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام، من خلال البرنامج ويتم قراءة الصور وكتابة التقرير عن طريق استشاري الأشعة، وإرسال التقرير إلى المستشفيات الطرفية، حيث يتواجد المريض.
يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام، يتوفر به ١٥ جهازًا للأشعة متنوعة الخدمات في مجال التصوير الإشعاعي.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 06:01 PM
"المتحمي" لـ"الخليج 365": تركيب نظام آلي لخدمة المرضىتدشين مشاريع تحسينية بقسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام
دشن مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، اليوم، عددًا من المشاريع التحسينية بقسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام.
وقال متحدث صحة محافظة القنفذة، إبراهيم المتحمي، لـ"الخليج 365"، إنه تم تركيب نظام آلي لخدمة المرضى للاستفادة من خدمات قسم الأشعة "نظام إلكتروني ونداء آلي"، واستحدث العمل بنظام الأشعة الإلكتروني (PACS).
وأضاف: الباكس سيستم، نظام أرشفة إلكترونية يتم من خلاله حفظ الصور والتقارير وبإمكان الطبيب من عيادته مشاهدة صور المريض ونتيجة التقرير.
وأوضح أنه تم تفعيل بعض الرخص الخاصة بجهاز الرنين المغناطيسي لتشخيص حالات الأورام والالتهابات.
وتكثيف التدريب المستمر بقسم الأشعة، وإطلاع الممارسين على كل جديد في المجال الإشعاعي، والعمل على برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كما تمت تهيئة بيئة العمل بقسم الأشعة، وتشغيل نظام MINI PACS، وربط مستشفى نمرة ومستشفى المظيلف بالنظام.
وقال "المتحمي" إن نظام الميني باكس، يربط المستشفيات الطرفية "نمرة، المظيلف، ثريبان" بمستشفى القنفذة العام، لضمان جودة الخدمة.
ولفت إلى أنه من خلال هذا النظام يتم إرسال صور المريض إلى قسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام، من خلال البرنامج ويتم قراءة الصور وكتابة التقرير عن طريق استشاري الأشعة، وإرسال التقرير إلى المستشفيات الطرفية، حيث يتواجد المريض.
يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام، يتوفر به ١٥ جهازًا للأشعة متنوعة الخدمات في مجال التصوير الإشعاعي.
، تدشين مشاريع تحسينية بقسم الأشعة بمستشفى القنفذة العام ،
المصدر : الخليج 365
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