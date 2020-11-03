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كرّم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، الشابين عبدالله وهاني ابني ناصر الغامدي، بحضور والدهما، واللذان نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .
وقدّم الأمير حسام بن سعود شكره لهما نظير عملهما البطولي، مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي.
من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على هذا التكريم لقاء عمل إنساني حتمه علينا واجبنا في خدمة هذا الوطن في وقت يستوجب المبادرة ولو كان ثمنه حياتنا.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 05:47 PM
أكد أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي
كرّم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، الشابين عبدالله وهاني ابني ناصر الغامدي، بحضور والدهما، واللذان نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .
وقدّم الأمير حسام بن سعود شكره لهما نظير عملهما البطولي، مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي.
من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على هذا التكريم لقاء عمل إنساني حتمه علينا واجبنا في خدمة هذا الوطن في وقت يستوجب المبادرة ولو كان ثمنه حياتنا.
، أمير الباحة يكرم شقيقين أنقذا 4 مواطنين من الغرق بوادي تربة ،
المصدر : الخليج 365
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