بالفيديو.. احتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): قامت الدوريات الأمنية بـ "نجران"، اليوم الثلاثاء، باحتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله. قامت الدوريات الأمنية بـ "نجران"، اليوم الثلاثاء، باحتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله. وجاء ذلك لتسهيل حركة المرور وقت الذروة، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر صفوف الشاحنات على جانب الطريق.

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