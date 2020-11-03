شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ربط مستحقات نهاية الخدمة بنقل الكفالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يُردد البعض أن استلام مستحقات نهاية الخدمة مرتبط بنقل الكفالة، لكن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة.

وتوضح المادة 88 من نظام العمل، أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.

وأشارت إلى أنه إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، فيما تسري أحكام هذه المادة على السعودي وغير السعودي.