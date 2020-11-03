شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود للمغرب لحضور عيد جلوس الملك حسن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فیديو نادرا زيارة ‎الملك سعود إلى ‎المغرب ، لحضور عيد جلوس الملك حسن قبل 58 عاماً. أظهر مقطع فیديو نادرا زيارة ‎الملك سعود إلى ‎المغرب ، لحضور عيد جلوس الملك حسن قبل 58 عاماً. وبين الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود بـ"تويتر" لحظة ھبوط الطائرة التي تقل الملك سعود، واستقبله الملك حسن عند الطائرة مع أخيه وولي عهده الأمير عبدالله . وكان برفقته الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز وزير الداخلية (رحمهم الله )، والأمير منصور بن سعود بالبدلة العسكرية كرئيسا للحرس الملكي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود للمغرب لحضور عيد جلوس الملك حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.