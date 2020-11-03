شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة"تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج"الأمن الصحي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي". وأوضحت وزارة الصحة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٣م وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م. ودعت وزارة الصحة الراغبين في التقديم والتسجيل إلى الإطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.

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