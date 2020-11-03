شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ويستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقه من مناطق الحدود الشمالية،حائل، المدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط و الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى هائج جنوباً.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.