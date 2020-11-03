شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يُكرم مواطنين نجحا في إنقاذ 4 آخرين من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم ، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي ، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .

وقدّم سموه شكره لهما نظير عملهما البطولي مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي .

من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم.

حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ووالد المواطنين .