شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توجيه مهم من "آل الشيخ" للأئمة خلال تفقده مسجد الخندق بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأئمة بضرورة تنبيه المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا

وأكد آل الشيخ زيارته التفقدية لمسجد الخندق بالمدينة المنوّرة ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على قطاعات الوزارة وتفقد احتياجاتها لتحقيق رسالتها السامية، أن الإمام هو الحاكم -بعد الله- في المسجد ودوره مهم ومسؤوليته عظيمة أمام الله.

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وقال "آل الشيخ" للأئمة: "مثلما تلتفتوا للمصلين وتقولوا لهم استووا، قولوا لهم يا إخوان التزموا بالإجراءات الاحترازية واحرصوا على تطبيق البروتوكولات الصحية كافة، فهذا واجبكم وأنتم مسؤولون أمام الله".

وشدد الأئمة على الحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي واختيار الكلام النافع والمحبب للناس بالأسلوب الذي يجمع ولا يفرق بالحكمة والموعظة الحسنة.