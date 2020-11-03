شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم بيع المُجسَّمات التي تكون على شكل إنسان أو حيوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم بيع المُجسَّمات التي تكون على شكل إنسان أو حيوان.
وأكد أنه لا يجوز بيع المجسمات التي على شكل إنسان أو حيوان، أو أى مجسمد لأرواح.
وأضاف أن هذه المجسمات من الصور المحرمة، كما أن وجودها في المنزل يمنع دخول الملائكة.
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