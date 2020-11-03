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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «هيئة الأرصاد» تتوقع هطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لـ3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، أنه لا تزال التوقعات تشير إلى تهيأ الفرصة لهطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة (خاصة الجنوبية منها)، وعسير، وجازان، وكذلك على مرتفعات تلك المناطق خلال اليومين القادمين.
وأوضحت الهيئة، أنه يتوقع تأثير حالة مطرية أخرى اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري تشمل عدة مناطق بالمملكة، لافتة إلى أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
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