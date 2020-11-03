شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «هيئة الأرصاد» تتوقع هطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لـ3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، أنه ‏لا تزال التوقعات تشير إلى تهيأ الفرصة لهطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة (خاصة الجنوبية منها)، وعسير، وجازان، وكذلك على مرتفعات تلك المناطق خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الهيئة، أنه ‏يتوقع تأثير حالة مطرية أخرى اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري تشمل عدة مناطق بالمملكة، لافتة إلى أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.

Advertisements