أخبار السعودية اليوم.. السجن 28 سنة ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال بالرياض.. والصحة: لا يمكن الاعتماد على فحص كورونا...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر 2020م، منها: لا يمكن الاعتماد على نتيجة فحص كورونا للتأكد من التعافي، والسجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض، الأرصاد تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال اليومين المقبلين.

«الصحة»: لا يمكن لاعتماد على نتيجة فحص كورونا للتأكد من التعافي.. لهذه الأسباب

أوضحت وزارة الصحة أنه ليس بالضرورة الاعتماد على نتائج فحص كورونا لبيان التعافي من عدمه.

السجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض

كشفت مصادر، عن صدور أحكام قضائية في الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدَّعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض.

تعليقًا على نتائج وتوزيعات أرباح الشركة.. رئيس أرامكو: بوادر أوّلية لتعافي الطلب على الطاقة

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، على وجود بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث من 2020 إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

«الحج والعمرة» تُحدد شرطين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. لأداء العمرة وزيارة مسجد الرسول

أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في أداء العمرة، مشيرة إلى ضرورة توافر شرطين لذلك وهما فحص كورونا وعزل احترازي بالمملكة.

بالفيديو.. مراهق يوثق ممارسته التفحيط بمقطع فيديو.. و«المرور»: تم ضبطه وستطبَّق العقوبات المقررة بحقه

أعلن المرور السعودي، القبض على مراهق مارس التفحيط، ووثق ذلك في مقطع مصوَّر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية بحقه.

توزيع 1.2 مليون عبوة من ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم «1.2 مليون عبوة» ذات الاستخدام الواحد، على قاصدي المسجد الحرام.

الأرصاد تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال اليومين القادمين

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار خلال اليومين القادمين على 3 مناطق بالمملكة.

كيف تستفيد من خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى؟.. ديوان المظالم يشرح بالفيديو

حدد ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أوجه الاستفادة من خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، مشيرًا إلى طريقة إيداع المذكرة إلكترونيًا.

مواطن يقترح تحويل خليج تاروت لمحمية طبيعية.. و«الحماية الفطرية» تتفاعل

أوضح المركز الوطني لتنمية الحماية الفطرية، أن خليج تاروت ضمن الأماكن المقترحة لوضعها كمحمية طبيعية.

بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يوجّه رسالة للإنسان السعودي

وجّه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، رسالة إلى الإنسان السعودي، وذلك خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

هل صكّ الإعالة ضمن المستندات المطلوبة من الأرملة لإضافة تابعين؟.. «حساب المواطن» يوضح

جدد برنامج حساب المواطن تنبيههًا بأن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة من الأرملة لإضافة تابعين.

تطبيق «توكلنا» يكشف طريقة تعديل رقم الجوال

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، خطوات تعديل رقم الجوال في التطبيق لمن لديهم حساب في «أبشر»، مشيرًا إلى كيفية التسجيل في التطبيق لمن لا يمتلك حسابا في «أبشر».

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