أمير تبوك يوجّه بتوفير أجهزة لوحية للطلبة على نفقته الخاصة

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلبة الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة.

وذكرت إدارة تعليم تبوك في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني، أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجّه بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة «مدرستي» بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بُعد عبر منصة «مدرستي».

وجاء ذلك بعد اطلاع أمير تبوك على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

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من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم بإذن الله في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وأشار، إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم أمير تبوك المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة وعنايته المتواصلة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

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