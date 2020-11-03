الأرصاد تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال اليومين القادمين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار خلال اليومين القادمين على 3 مناطق بالمملكة.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- إنه «لا تزال التوقعات تشير إلى تهيُّؤ الفرصة لهطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق: مكة المكرمة (خاصة الجنوبية منها)، وعسير، وجازان، كذلك على مرتفعات تلك المناطق».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فرصة هطول الأمطار مهيأة خلال اليومين القادمين.

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