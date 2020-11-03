«الصحة» تعلن تسجيل 473 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 481 حالة.. ووفاة 19 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348510 حالات.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5456 حالة.
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