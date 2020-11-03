غدًا.. انطلاق منتدى الأبحاث الطبية الحادي عشر بمشاركة كبرى الشركات المطوّرة للقاح كورونا

ينطلق المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية، غدًا الأربعاء، برعاية الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني.

ويناقش المنتدى هذا العام، آخر المستجدات فيما يختص بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كبرى الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح، كما يستضيف المنتدى صفوة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال من كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

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يأتي هذا المؤتمر، بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

يُشار، إلى أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وبالإمكان التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني.