أمير الباحة يكرّم شقيقين أنقذا 4 مواطنين من الغرق في وادي تربة

أشاد بتضحياتهما..
كرّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، شقيقين، تمكّنا من إنقاذ 4 مواطنين تعرضوا للغرق في وادي تربة.
وذكرت إمارة منطقة الباحة –عبر تويتر- أن أمير المنطقة قام بتكريم المواطنين: عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي، بحضور والدهما، وذلك نظير ما قدماه من تضحية، ونجاحهما في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة.
وقال الأمير حسام بن سعود: «شبابنا هم عمادنا.. ونقابل هذه التضحيات بالشكر والتقدير».
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