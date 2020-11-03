أمير الباحة يكرّم شقيقين أنقذا 4 مواطنين من الغرق في وادي تربة

كرّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، شقيقين، تمكّنا من إنقاذ 4 مواطنين تعرضوا للغرق في وادي تربة.

وذكرت إمارة منطقة الباحة –عبر تويتر- أن أمير المنطقة قام بتكريم المواطنين: عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي، بحضور والدهما، وذلك نظير ما قدماه من تضحية، ونجاحهما في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة.

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وقال الأمير حسام بن سعود: «شبابنا هم عمادنا.. ونقابل هذه التضحيات بالشكر والتقدير».

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