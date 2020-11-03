اتفاقية بين «الأعلى للقضاء» و«البريد» لتسليم الوثائق الرسمية إلى الجهات الحكومية والشركات والأفراد

أبرمت مؤسسة البريد السعودي اتفاقية مع المجلس الأعلى للقضاء، لتنظيم آليات وأعمال توصيل الشحنات البريدية والوثائق الرسمية الى الجهات الحكومية والشركات وكذلك الأفراد؛ حيث سوف يتم تسليم المواد البريدية القضائية بشكل رسمي عبر البريد السعودي.

وذكرت مؤسسة البريد في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن الاتفاقية تأتي تعزيزًا لاستراتيجية البريد وخططها في التوسع بالأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

ووقع على الاتفاقية ممثلًا للبريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، ومن المجلس الأعلى للقضاء مدير عام الإدارة العامة للخدمات المشتركة صقر بن محمد السليمان.

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يشار، إلى أن البريد السعودي يقدم سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل 850 مركبة؛ حيث استطاع البريد في عام 2020 نيل رضا واستحسان العديد من الاسماء البارزة في العديد من القطاعات عبر سلسلة من الاتفاقيات النوعية وتأتي هذه الاتفاقية من أبرزها.

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