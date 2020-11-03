«الجوازات السعودية» تكشف الإجراءات المتَّبَعة حال الموافقة على طلب السفر

ردًا على استفسار مواطن..
كشفت الجوازات السعودية، عن الإجراء المتبع، عند وصول رسالة تفيد بالموافقة على طلب السفر.
وذكر الحساب الرسمي للجوازات السعودية على تويتر توضيحًا للاستفسارات، أنه عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية.
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين قال فيه: «لقد تمت الموافقة على طلب إصدار تصريح سفر.. هل أستطيع السفر مباشرة أم هناك شيء يحصل بعد المعالجة؟».
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