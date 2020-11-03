«التقاعد» تحدد خطوات حجز الموعد لزيارة أحد مراكز الخدمة

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن اختيار الوقت المناسب لزيارة أحد مراكز الخدمة في المؤسسة بخطوات سهلة ويسيرة عبر خدمة حجز الموعد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن خطوات حجز الموعد تتمثل في الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة حجز موعد، ثم تعبئة البيانات الشخصية واختيار مركز الخدمات في الوقت المناسب، ثم استلام تذكرة الموعد، وهكذا يكون تم حجز الموعد بنجاح.

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وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن الدخول يكون لصاحب الموعد فقط، والالتزام بالدخول وفقًا للموعد المحدد، ولن يسمح بالدخول إلى مركز الخدمات في حال كانت درجة حرارة الجسم 38 فأعلى، ويشترط لبس الكمامة للدخول والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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