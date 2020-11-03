عبر الموقع الإلكتروني..
حددت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن اختيار الوقت المناسب لزيارة أحد مراكز الخدمة في المؤسسة بخطوات سهلة ويسيرة عبر خدمة حجز الموعد.
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن خطوات حجز الموعد تتمثل في الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة حجز موعد، ثم تعبئة البيانات الشخصية واختيار مركز الخدمات في الوقت المناسب، ثم استلام تذكرة الموعد، وهكذا يكون تم حجز الموعد بنجاح.
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن الدخول يكون لصاحب الموعد فقط، والالتزام بالدخول وفقًا للموعد المحدد، ولن يسمح بالدخول إلى مركز الخدمات في حال كانت درجة حرارة الجسم 38 فأعلى، ويشترط لبس الكمامة للدخول والالتزام بالإجراءات الوقائية.
اقرأ أيضًا:
«التقاعد» تحدّد موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر
كانت هذه تفاصيل خبر «التقاعد» تحدد خطوات حجز الموعد لزيارة أحد مراكز الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.