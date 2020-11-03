السجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض

كشفت مصادر، عن صدور أحكام قضائية في الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدَّعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض.

وذكرت مصادر بالنيابة العامة، أنه تم صدور أحكام قضائية تثبت إدانة الجناة، والحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.

وشملت الأحكام القضائية مصادرة مبالغ مالية تم ضبطها بحوزة الجناة وتتجاوز مليوني ريال، إضافة إلى مصادرة جهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود.

كذلك مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج البلاد من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.

وأضافت المصادر أن الأحكام القضائية نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن تحقيقات النيابة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري، عن طريق تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية «مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية»، مشيرة إلى أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

«كشفتها بيانات مسربة».. نقل مبالغ مالية عبر بنوك لمتورطين بجرائم منظمة

سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال

النيابة العامة: منع المدان في جرائم غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لفترة السجن