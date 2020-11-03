أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات على نفقته الخاصة

وجه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية على نفقته الخاصة للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وجاء التوجيه بعد اطلاع الأمير فهد بن سلطان على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة من استكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.

وثمن مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري لأمير منطقة تبوك هذه المبادرة، التي تأتي امتدادًا لدعمه المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة.