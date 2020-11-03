أمير الباحة يكرم مواطنين نجحا في إنقاذ 4 من الغرق

كرّم أمير الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في الإمارة اليوم، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق في وادي تربة. وقدّم أمير المنطقة شكره لهما نظير عملهما البطولي، مؤكدا أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي.

من جهتهما، عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما سمو أمير المنطقة على هذا التكريم. حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف، أحمد السياري، ووالد المواطنين.