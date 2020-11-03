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وظائف صحية بالمستشفى الجامعي في السيح

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‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط: (https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.spL=AR).

‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ.


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