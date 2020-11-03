وظائف صحية بالمستشفى الجامعي في السيح

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ.
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