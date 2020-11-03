أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 473 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348510 حالات، من بينها (7901) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 749 حالة حرجة، كما تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 335153 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 473 حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9 % والبالغين 87%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 5456، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 58930 فحصا مخبريا جديدا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 473 حالة كورونا جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.