

نجران17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

ناقش المجلس المحلي بمحافظة حبونا، ما تقدمه بلدية المحافظة مع الجهات المعنية لمتابعة سكن العمالة في مواجهة جائحة

كما نُوقش خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محافظ حبونا رئيس المجلس عبدالله بن زامان ما يتعلق بطلب ازدواج طريق حبونا المنتشر وما تم بخصوص طريق كتنة، إضافة إلى الجولات الرقابية في الأسواق والخدمات المقدمة.

// انتهى //

16:42ت م

0124



نجران17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة حبونا، ما تقدمه بلدية المحافظة مع الجهات المعنية لمتابعة سكن العمالة في مواجهة جائحة كورونا ، ومتابعة تطبيق الاجراءات والاحترازات الصحية والوقائية.كما نُوقش خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محافظ حبونا رئيس المجلس عبدالله بن زامان ما يتعلق بطلب ازدواج طريق حبونا المنتشر وما تم بخصوص طريق كتنة، إضافة إلى الجولات الرقابية في الأسواق والخدمات المقدمة.// انتهى //16:42ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ حبونا يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.