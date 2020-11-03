السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بقيق تنفذ فعاليات حملة "الصلاة نور"



الدمام 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق أمس تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيا، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث كثفت التواجد الميداني لطواقمها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

وتضمنت فعاليات الحملة نشر عدد من الرسائل التوعوية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية واللوحات والمنشورات.

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16:40ت م

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