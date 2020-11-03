السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يفتتح ملتقى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد



الأحساء 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم, ملتقى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الذي نظمه نادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب عن بعد.

وأوضح معاليه في كلمته, أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة إسهامات الجامعة في ترسيخ مفاهيم النزاهة، وتسليط الضوء على جهود الدولة -أعزها الله- في تعزيزها ومكافحة الفساد منذ تأسيس هذا الكيان، ورصد أثر الشفافية في تعظيم أثر المنجزات الوطنية، واستدامتها، والحد من الفساد الذي يمثل أكبر تحديات التنمية الشاملة.

وشهد الملتقى ثلاث جلسات، حملت الأولى عنوان "الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد"، والجلسة الثانية بعنوان "دور الشفافية في مكافحة الفساد", فيما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "موقف الملك عبدالعزيز من الفساد ودوره في مكافحته".

بعد ذلك تم استعراض فيلم قصير عن تعزيز قيم النزاهة وخطورة الفساد وجهود مكافحة الفساد من إنتاج قسم الإعلام بكلية الآداب, ثم قدم عرض حول المعرض الافتراضي أعده نادي نزاهة لاستعراض الجهود القانونية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

// انتهى //

16:34ت م

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