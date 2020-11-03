السعودية اليوم / محافظ رنية يدشّن مبادرة "لنجعلها خضراء"



جدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

‏دشّن محافظ رنية ‏خالد بن حسن الرويس ‏اليوم، انطلاق حملة التشجير بالمحافظة تحت شعار " لنجعلها خضراء " ، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه ‏والزراعة ، من خلال زراعة أكثر من 1000 شتلة، بحضور رؤساء الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين.

وقام المحافظ بغرس أول شتلة مع انطلاق المبادرة لعملية التشجير حول مواقع الإدارات الحكومية وكافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى توزيع الشتلات على المواطنين.

وأبان مدير فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن حملة التشجير تهدف إلى حماية البيئة، والحد من التلوث ، واستعادة الغطاء النباتي و الإسهام في تحسين جودة الحياة.

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16:33ت م

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