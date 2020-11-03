السعودية اليوم / مدير تعليم الرياض يكرم عددًا من المبدعات والمتميزات .



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

كرّم المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم عددا من المبدعات في مجالات التميز، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدمة على مستوى المملكة وترشحهن للمشاركة في تحدي القراءة العربي وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز "فئة المدرسة المتميزة" و"فئة الطالب المتميز"، وتمثيلهن وزارة التعليم فيها .

ونوه الوهيبي بما توليه حكومة المملكة من جهود للتعليم والمتعلمين من رعاية ودعم واهتمام، ومتابعة من معالي وزير التعليم , مؤكدا دور الأسرة الكبير في تحفيز أبنائهم وتوفير بيئة محفزة للإبداع فهم مستقبل الوطن.

فيما أكدت المكرمات تطلعهن إلى تحقيق إنجازات تسجل باسم المملكة و"تعليم الرياض" في تحدي القراءة العربي وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز "فئة المدرسة المتميزة" و"فئة الطالب المتميز".

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16:33ت م

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