السعودية اليوم / فرع وزارة التجارة بنجران ينفذ جولات تفتيشية على منافذ البيع النسائية



نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

نفذ القسم النسائي بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، جولات تفتيشية للرقابة على الأسعار بمنافذ البيع الملابس، ومنتجات التجميل، والمشاغل النسائية.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 183 مشغلًا ومنفذ بيع نسائي، للتحقق من التزامهم بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، وضبط المنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

// انتهى //

16:15ت م

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