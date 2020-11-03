السعودية اليوم / موزمبيق تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مابوتو 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

سجلت موزمبيق 142 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في الموزمبيق في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 13.130 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

15:36ت م

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مابوتو 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت موزمبيق 142 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في الموزمبيق في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 13.130 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //15:36ت م0098

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