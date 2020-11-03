السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع لجان التعديات بالمنطقة



الباحة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم، اجتماع لجان التعديات بالمنطقة.

وبين سموه أن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير أداء لجان التعديات والمحافظة على الأراضي العامة ، ومنع التعدي والإحداث عليها ، مؤكداً ضرورة التعاون الإيجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك باعتبار أن المسؤولية تقع على الجميع ، وبنظرة تكاملية وشاملة تهدف إلى معالجة السلبيات ، وتعزيز الجوانب الإيجابية ، التي سوف تحقق - بإذن الله - المصلحة العامة التي يتطلع إليها الجميع، وتقديم الخدمات المميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.

كما حث سموه خلال الاجتماع على البدء بتفعيل الدور الرقابي للأراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة إنهاء المعاملات ومنع الإحداثات وإزالتها نظامًا ومراجعة الإجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الآليات المناسبة لذلك .

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري والوكيل المساعد للحقوق سعيد مخايش ، ومديرو لجان التعديات بالمحافظات .

// انتهى //

15:36ت م

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